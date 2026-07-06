Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 411 050 (+1 420) осіб
танків – 12 088 (+7) од.
бойових броньованих машин – 24 894 (+16) од.
артилерійських систем – 45 451 (+63) од.
РСЗВ – 1 917 (+1) од.
засоби ППО – 1 473 (+3) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 833 (+12) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 392 717 (+1 979) од.
крилаті ракети – 4 850 (+3) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 116 686 (+580) од.
спеціальна техніка – 4 389 (+4) од.
Дані уточнюються.