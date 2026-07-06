Атака здійснювалася у кілька хвиль з дронів, балістики, крилатих і гіперзвукових ракет.
З вечора 5 липня ворог запускав ударні БпЛА з півдня та сходу у напрямку Київщини, переважна більшість яких не досягла своїх цілей. Ближче до 01 ночі 6 липня ворог спрямував крилаті ракети Калібр у напрямку Київщини, які не досягли поставлених цілей. Одночасно з цим було завдано ударів гіперзвуковими Цирконами з Курська та балістикою з Брянська у напрямку Києва. Як повідомляє Монітор, загалом застосовано 20+ тільки гіперзвукових ракет по столиці. Ближче до 03 ночі крилаті ракети Х-101/9м727 у дві хвилі були спрямовані на Київ.
Відомо про влучання у житлові забудову, на місцях працюють рятувальники.
Чергова атака виключно на столицю із метою виснаження, максимізацією пошкоджень і руйнувань. Ставка робиться на знесилення ППО та гіперзвук.
У Подільському районі сталося влучання в житлову двʼятиповерхівку з послідуючим руйнуванням з дев’ятого по п’ятий поверхи. 17 людей виведено на свіже повітря, 28 — врятовано з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Рятувальна операція триває.
За іншими адресами сталося загоряння обшивки даху будівлі та ліфтової шахти на даху. Часткове руйнування на даху 19-поверхівки, горять автомобілі у дворі житлового будинку, а також зафіксовано падіння уламків на рівні 16 поверху 25-поверхового житлового будинку.
Крім того, триває пошук потерпілих у 21- поверховому житловому будинку, де сталося руйнування з другого по п’ятий поверхи.
🔹 У Дарницькому районі на території житлового комплексу в одному з 25-поверхових будинків сталося падіння уламків на рівні четвертого поверху, а в іншому — пожежа квартир на площі 150 кв. м. Також повідомляється про пожежу у поруч розташованому гаражному кооперативі.
За іншою адресою внаслідок влучання уламків у 30-ти поверховий житловий будинок сталось загоряння з 23 по 25 поверхи.
🔹 У Голосіївському районі попередньо внаслідок атаки горить нежитлова будівля.