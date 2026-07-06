Атака здійснювалася у кілька хвиль з дронів, балістики, крилатих і гіперзвукових ракет.

З вечора 5 липня ворог запускав ударні БпЛА з півдня та сходу у напрямку Київщини, переважна більшість яких не досягла своїх цілей. Ближче до 01 ночі 6 липня ворог спрямував крилаті ракети Калібр у напрямку Київщини, які не досягли поставлених цілей. Одночасно з цим було завдано ударів гіперзвуковими Цирконами з Курська та балістикою з Брянська у напрямку Києва. Як повідомляє Монітор, загалом застосовано 20+ тільки гіперзвукових ракет по столиці. Ближче до 03 ночі крилаті ракети Х-101/9м727 у дві хвилі були спрямовані на Київ.

Відомо про влучання у житлові забудову, на місцях працюють рятувальники.

Чергова атака виключно на столицю із метою виснаження, максимізацією пошкоджень і руйнувань. Ставка робиться на знесилення ППО та гіперзвук.