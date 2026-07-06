Країни східного флангу НАТО розширюють армії, будують масштабні оборонні лінії та готуються в перші дні можливого конфлікту з Росією розраховувати переважно на власні сили через невизначеність позиції США.

Про це пише Politico, передає ua.news.

Журналісти Axel Springer Global Reporters Network дослідили готовність трьох найвразливіших ділянок європейського кордону — Фінляндії, Польщі та Литви. Поштовхом до прискореного зміцнення кордонів стала невизначеність щодо позиції Вашингтона: президент США Дональд Трамп ставить під сумнів ефективність Статті 5 НАТО, а після нещодавньої війни в Ірані американська сторона навіть погрожувала переглянути членство в альянсі через відмову європейських союзників підтримати той конфлікт.

Водночас супутникові знімки фіксують нарощування російської військової присутності та розбудову інфраструктури поблизу європейських кордонів.

У Фінляндії, яка має найдовший суходільний кордон з РФ, військове та політичне керівництво свідомо не розраховує на миттєву допомогу союзників і готується приймати перший удар самостійно, використовуючи як перевагу суворий клімат і густі ліси. Польща реалізує масштабний проєкт фортифікацій «Східний щит» вартістю близько 10 мільярдів євро, а також прискорює розробку власної системи протидії дронам SAN після інциденту з проривом 19 російських безпілотників. Найскладніша ситуація залишається у країнах Балтії, які через брак територіальної глибини не мають можливості маневрувати. У разі найгіршого сценарію та блокування Сувалкського коридору Литві, Латвії та Естонії доведеться вести автономні оборонні дії терміном до двох тижнів в очікуванні підкріплення від віддалених членів альянсу.

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