У Греції нарешті завершили реставраційні роботи, через які останні 220 років Парфенон не можна було роздивитися через будівельні риштування.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Мармуровий храм на афінському Акрополі, збудований у V столітті до нашої ери на честь богині Афіни, вважається одним із головних символів не лише Стародавньої Греції, а й усієї античної культури. Останні 2500 років він поступово занепадав через землетруси, військові конфлікти, забруднення повітря та непрофесійну реставрацію історичних пам’яток.

Перші риштування з’явилися в 1801 році після того, як британський аристократ Томас Брюс вивіз до Лондона кілька мармурових скульптур, що прикрашали Парфенон. Відтоді ці скульптури виставлені в Британському музеї в столиці Великої Британії.

Реставраційні роботи, що розпочалися після цього, були виконані непрофесійно, і багато деталей оздоблення храму було замінено не копіями, а простими блоками. Потім відновлення Парфенона було призупинено через брак коштів.

У 1975 році розпочалася наукова реставрація античного храму — археологи мали поєднати стародавні фрагменти з мармуровими копіями оздоблення, при цьому використовуючи кріплення, що не руйнують камінь.

Реставрація Парфенона, яка тривала десятиліттями, вважається одним із найскладніших проєктів у європейській археології. Така робота вимагає точності до міліметра, адже будь-яка помилка може пошкодити стародавню споруду.

Тепер Парфенон знову відкритий, і, як зазначає міністр культури Греції Ліна Мендоні, ця подія має історичне значення не лише для самої пам’ятки, а й для всієї світової культури.

Останніми роками грецький уряд і Британський музей ведуть переговори про повернення деталей Парфенона до Греції.

Як повідомляло Інше ТВ, Італієць повернув Греції мармурову деталь Парфенона, вивезену його батьком майже сто років тому (ФОТО)