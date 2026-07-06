Як повідомляло Інше ТВ, РФ атакувала українців 68 ракетами і 351 дроном. Основний напрямок – Київ, Іскандери та Циркони не збили.

Чому не збили, у своєму сьогоднішньому коментарі пояснив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Цієї ночі Київ був під масованим російським ударом. Росія випустила 68 ракет і ще 351 ударний дрон. Зараз триває ліквідація наслідків. Пошкодження зафіксовані більш ніж на 10 локаціях міста, зокрема в житлових будинках. На місцях працюють усі необхідні служби, які роблять максимум, щоб урятувати людей і надати допомогу кожному, хто її потребує. Станом на зараз вдалося врятувати 64 людини, серед них дві дитини. Станом на зараз відомо, що, на жаль, через цю атаку загинули 11 людей. Мої співчуття рідним і близьким. Ще близько 60 людей поранено.

На Київщині 16 постраждалих, загинуло троє людей. Мої співчуття рідним і близьким. У Вишневому триває пожежа на місці ракетного удару. Проводиться евакуація людей із приватного сектора. До ліквідації наслідків атаки залучено понад 400 рятувальників і поліцейських.

Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина – саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. Дуже важливо щоб світ, передусім Америка й наші європейські партнери, вийшли із саміту НАТО в Анкарі із сильними рішеннями на підтримку нашого захисту неба, а отже, захисту життів звичайних людей. Поки ракети до «петріотів» залишаються на складах союзників, це тільки заохочує Росію далі «перемагати» житлові будинки. У США та Європи є достатньо сили цей терор зупинити», – мовиться в повідомленні Президента.