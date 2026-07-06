У ніч на 6 липня (з 18:00 5 липня), противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

Основний напрямок удару – Київ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 419 засобів повітряного нападу – 68 ракет і 351 БпЛА різних типів:

– 6 протикорабельних ракет 3М22 “Циркон”/”Онікс” (райони пусків – Курська обл., рф);

– 23 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Орловська, Курська обл., – рф);

– 33 крилаті ракети Х-101 (райони пусків – Вологодська, – рф);

– 6 крилатих ракет Калібр (район пуску – Новоросійськ, – рф);

– 351 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу “Пародія” (із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецька).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 363 цілі – 37 ракет та 326 безпілотників різних типів:

– 31 крилату ракету Х-101;

– 6 крилатих ракет Калібр;

– 326 ворожих БпЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 29 балістичних (в т.ч. протикорабельних) ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 16 локаціях.

Атака триває! В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу.