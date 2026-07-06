Депутати провалили в п’ятницю поправку про це до закону про регламент нижньої палати парламенту Чехії, так що алкоголь і його вживання в Палаті депутатів залишається неврегульованим.

Про це інформує «Чеське Радіо», передає Інше ТВ.

Автори поправки пропонували встановити депутатам обов’язок працювати тверезими й не під впливом інших речовин, що викликають залежність. Супротивники заявляли, що в тверезому вигляді розібратися в цьому неможливо.

Як аргументував один із них, міністр спорту Боріс Штястний, алкоголь у Чехії і так доступний будь-де, тому кожен охочий може купити його і принести на робоче місце з собою. Тому, сказав він, заборона продавати алкоголь у приміщеннях палати не має сенсу.

За обмеження алкоголю в Палаті депутатів їх проголосувало тільки 47 зі 131 присутнього. Проти були 48.

Як повідомляло Інше ТВ, у червні в Європі через аномальну спеку забороняли алкоголь і скасовували заходи