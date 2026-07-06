Протягом 5 та в ніч проти 6 липня на Миколаївщині вогнеборці ліквідували 38 пожеж.

Внаслідок російської атаки в Нечаянській територіальній громаді постраждала 49-річна жінка, її госпіталізували. Пізніше до медичного закладу в іншій області самостійно звернувся 45-річний чоловік. Пошкоджено будівлю АЗС, виникла пожежа на площі 200 кв. м.

Внаслідок повторного удару у Новоодеській територіальній громаді поранення отримали двоє чоловіків 39 та 40 років, їх ушпиталили. Пошкоджено будівлю АЗС, виникла пожежа на площі 15 кв. м.

Обидві пожежі ліквідовані вогнеборцями ДСНС.

8 пожеж виникли на сільськогосподарських угіддях, 5 з яких внаслідок обстрілу: горіли пшениця на корені (загалом 51,5 га), по 5 га рапсу та гороху на корені. Під час гасіння вдалось врятувати від вогню 440,5 га врожаю.

Через атаки ще тричі займались поля з пожнивними залишками на площах 8000 кв. м, 2000 кв. м та 500 кв. м відповідно.

Випадки зареєстровані у Миколаївському, Первомайському, Вознесенському, Баштанському районах та м. Миколаєві.

Пожежа жатки комбайну виникла внаслідок обстрілу у Галицинівській ТГ. Тут постраждало двох чоловіків віком 61 та 65 років. Від госпіталізації вони відмовилися.

Ще 25 разів підрозділи ДСНС гасили пожежі сухої трави, очерету та сміття. Загалом вогнем знищено понад 83 га відкритих територій та угідь.

Пожежу сінника та сіна приборкали у Веселинівській територіальній громаді Вознесенського району. Тут від розповсюдження полум’я вдалось вберегти житловий будинок.

Від ДСНС працювали понад 190 надзвичайників, 48 одиниць техніки, Галицинівський загін місцевої пожежної охорони, МПО «Підгородня», «Мартинівка», «Рибаківка».