Як повідомляло Інше ТВ, наприкінці 2025 року уряд Молдови ухвалив рішення про закриття російського центру науки і культури в Кишиневі, відомого як «русский дом».

Тепер «русский дом» у Кишиневі — частина мережі державних російських культурних та пропагандистських центрів — закриває свої двері. Посольство Російської Федерації в столиці Молдови повідомило, що його функції частково перейдуть до відділу культури посольства.

Про це пише digi24.ro з посиланням на NewsMaker.md, передає Інше ТВ.

Заява про закриття «русского дома» з’явилася в день, коли втратила чинність угода, на якій ґрунтувалася діяльність цієї установи, — угода, яку Республіка Молдова денонсувала у 2025 році.

Російський центр науки та культури в Кишиневі («русский дом») функціонував з 2009 року на підставі угоди, підписаної в Москві в 1998 році. У листопаді 2025 року уряд Республіки Молдова схвалив денонсацію угоди. Незабаром і парламент проголосував за денонсацію цього документа. Міністр культури Молдови Крістіан Жардан заявив, що «Російський культурний центр аж ніяк не є культурним — це платформа, під прикриттям якої здійснюються дії, спрямовані на підрив суверенітету Республіки Молдова».

Керівництво невизнаної «республіки» Придністров’я раніше заявило, що готове прийняти «русский дом» після його закриття в Кишиневі, щоб «протидіяти деструктивним спробам обмежити присутність Росії». Уряд Молдови наголосив, що влада Тирасполя не має юридичних повноважень ухвалювати таке рішення. Також молдовський уряд зазначив, що установа «русский дом» заохочувала громадян Молдови навчатися в росії, а за нинішніх обставин кожен, хто це робить, ризикує опинитися в лавах російських збройних сил і на полі бою в Україні.