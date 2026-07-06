У питанні захисту від балістичних ракет Україна опинилась у стані 2022 року, коли Patriot ще не були передані.

Про це пише Defence Express.

Далекобійна комбінована атака рашистів по Києву у ніч на 6 липня показала, що розрахунок Кремля на вичерпання ракет до ЗРК Patriot спрацювала. З 23 запущених балістичних ракет та 6 протикорабельних ракет “Циркон” або “Оникс” українською протиракетною обороною не було перехоплено жодної.

Про це говорить оприлюднена статистика командування Повітряних сил.

Водночас з 33 крилатих ракет повітряного базування Х-101 та 6 крилатих ракет морського базування “Калибр” було збито 31 та 6 відповідно, тобто 94% та 100%. А з 351 далекобійних дронів та хибних цілей збито та подавлено 326 – 92,8%.

Тобто сама система протиповітряної оборони України продовжує демонструвати високу ефективність. Але у питанні протиракетної оборони, там де є пряма залежність від постачань антибалістичних ракет, вочевидь, Україна повернулась у 2022 рік, коли ще не були передані Patriot й вся країна не мала захисту від балістичних ракет взагалі.

Також речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у ефірі зазначив: “щоб збивати балістичні ракети, треба мати чим їх збивати. Систем Patriot достатньо – потрібне постійне постачання ракет”.

Нагадаємо, що під час попередньої комбінованої далекобійної атаки по Києву, що відбулась 2 липня, було перехоплено 0 “Цирконів” з 4 та 4 з 24 балістичних ракет – 16,7%. Це очевидно стало сигналом для ворога – максимально швидко здійснити повторну атаку, ціллю якої знову стали житлові будинки. За даними КМВА, станом на момент публікації вже відомо про 11 загиблих, близько 50 постраждалих.

Загалом за всі чотири комбіновані далекобійні атаки по Києву, 2 червня, 16 червня, 2 липня та 6 липня, тобто за приблизно місяць РФ використала для удару лише по Києву близько 24 “Циркон”/”Оникс” та 114 балістичних ракет. Окрім того, впродовж червня рашисти кілька разів атакували Київ балістичними ракетами не у межах масованих атак.

Водночас відоме виробництво антибалістичних зенітних ракет Patriot PAC-3 MSE за 2026 рік – близько 52 на місяць.

Водночас отримання навіть їх частини Україною ускладнене тим, що самі США після завершення війни проти Ірану залишились із 15-21 протибалістичною ракетою на один ЗРК Patriot.