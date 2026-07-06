У січні – червні поточного року бізнес-спільнота Миколаївщини демонструє стійку позитивну динаміку, що безпосередньо позначилося на податкових надходженнях, – зазначив у своєму коментарі начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області Валерій Політило.

Так, до бюджетів усіх рівнів забезпечено 14 млрд 876,8 млн грн, що на 16,1 відс., або на 2 млрд 066,3 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді минулого року.

За платежами державного бюджету у І півріччі 2026 року мобілізовано 8 млрд 792,1 млн грн, що на 14,8 відс., або на 1 млрд 135,7 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді минулого року.

У структурі надходжень ключових податків:

– податок на додану вартість – 1 млрд 637,8 млн грн;

– військовий збір – 1 млрд 664,5 млн грн;

– податок на доходи фізичних осіб – 4 млрд 723,9 млн грн;

– податок на прибуток – 467,4 млн гривень.

Поряд із цим посилюється фінансова спроможність територіальних громад. До місцевих бюджетів надійшло 6 млрд 084,8 млн гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи зросли на 930,6 млн гривень.

Найбільше коштів надійшло від сплати податку на доходи фізичних осіб – 4 млрд 066,8 млн грн та єдиного податку – 1 млрд 117,5 млн гривень.

Очільник податкової служби області нагадав, що у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області діє Офіс податкових консультантів, який покликаний забезпечити своєчасне, повне та зрозуміле інформування платників, допомогти їм уникнути порушень та зменшити кількість конфліктних ситуацій. До Офісу звертаються підприємці, грантоотримувачі, майбутні підприємці, громадяни, ветерани та рідні військовослужбовців. Кожен приходить зі своїми питаннями і отримує зрозумілі пояснення. Фахівці допомагають розібратися у складних нормах і знайти практичні рішення.

Крім того, ДПС пропонує громадськості зручний формат взаємодії в електронному форматі, який суттєво спрощує спілкування з податковою службою, а саме комунікаційна податкова платформа, завдяки якій забезпечується оперативний розгляд податкових питань, за адресою: mk.ikc@tax.gov.ua.