Як зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у мережі X, Київ 6 липня пережив жахливу ніч.

-Це була жахлива ніч у Києві. Понад 20 балістичних ракет. Щонайменше 11 загиблих та десятки поранених, включаючи дітей.

Захистіть українських дітей від російського балістичного терору! Немає більш нагального завдання. Це наше головне послання до саміту НАТО цього тижня.

Коли світові лідери від’їжджають до Анкари, я хотів би, щоб вони почули те, що почули цієї ночі родини в Києві.

Одна з найжорстокіших атак десятками балістичних ракет. Жахлива канонада гучних вибухів один за одним.

Російські терористи завдали ударів по сплячих мирних жителях, цілячись у житлові багатоповерхівки, щоб максимізувати жертви.

В одному з районів з-під завалів витягли цілу вбиту родину: матір, батька та дитину.

Рятувальні операції тривають, і, на жаль, кількість жертв, ймовірно, зростатиме.

Послання Путіна Анкарі просте: він збирається направити балістичні ракети на сплячих дітей і продовжувати вбивства, поки зможе.

Що відреагують лідери Альянсу?

Зараз не час для слабких кроків. Вони лише заохотять Москву продовжувати та розширювати терор за межі України.

Найважливішим результатом саміту в Анкарі є підвищення можливостей України захищати наших дітей від російського балістичного терору. Нам потрібні реальні кроки.

Ракети PAC-3 були створені для захисту людей від такого варварства.

Тисячі з них зберігаються по всьому світу на випадок потенційних загроз.

Але загрози в Україні не є потенційними! Російські ракети вбивають людей щотижня.

Україна наразі є єдиною країною у світі, яка щотижня стикається з балістичними атаками. Засоби захисту від цього терору повинні бути тут.

І нам потрібні всі рішення щодо протиповітряної оборони зараз, а не пізніше. Тому що для нас час вимірюється людськими життями.