Україна просить партнерів виділити ракети до систем Patriot вже зараз і обіцяє їх відшкодувати наступного року.

Про це заявив Міністр оборони України Михайло Федоров, передає Інше ТВ.

«Цієї ночі росія знову здійснила масовану комбіновану атаку по Україні.

Наші сили ППО збили майже всі крилаті ракети та понад 90% шахедів. Але балістика знову завдала ударів по цивільних. Не маючи змоги досягти своїх цілей на полі бою, ворог дедалі частіше спрямовує балістичні ракети по житлових будинках, вбиваючи мирних людей.

росія свідомо нарощує кількість балістичних атак, застосовуючи ракети в масштабах, яких раніше не було, користуючись гострим дефіцитом ракет до систем Patriot. За місяць у світі виробляється менше таких ракет, ніж ворог запускає по Україні за цей самий період.

Як продовження розмов Президента з європейськими лідерами сьогодні проведу серію переговорів із колегами — міністрами оборони країн, які мають ракети до Patriot на складах.

Ми вже законтрактували та продовжуємо контрактувати ракети до Patriot, поставки яких розпочнуться наступного року. Наше звернення до партнерів — передати ракети зі своїх запасів уже зараз, а згодом замістити їх за рахунок наших майбутніх поставок.

Просте рішення для партнерів — тимчасово виділити ці ракети зі своїх складів — урятує безліч життів наших громадян. Не можна допустити, щоб обережна бюрократія стала бар’єром для захисту людського життя.

Ці ракети потрібні Україні саме зараз — в українській системі ППО.

Наше завдання — якнайшвидше забезпечити Україну додатковими ракетами до Patriot. Від цього залежить захист українського неба та життя наших людей», – зазначається в повідомленні Федорова.

Як повідомляло Інше ТВ, Російська ставка на дефіцит ракет до Patriot спрацювала – Україна у збитті балістики відкотилася у 2022-й рік