Забудовник, намагаючись уникнути повного виконання фінансових зобов’язань перед містом, суттєво занизив суму обов’язкового пайового внеску до бюджету громади, штучно зменшивши кошторисну вартість будівництва.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, передає Інше ТВ.

Встановивши, що кошти до бюджету міста надійшли не в повному обсязі, прокуратура звернулася до суду для захисту інтересів територіальної громади.

Господарський суд Миколаївської області відкрив провадження у справі за позовом Окружної прокуратури міста Миколаєва в інтересах держави в особі міської ради. Позовні вимоги стосуються стягнення коштів пайової участі у розмірі понад 200 тис грн у розвиток інфраструктури обласного центру.

Як повідомляло Інше ТВ, За втручання прокуратури до бюджету Миколаєва з забудовника стягнуто майже 2 млн грн