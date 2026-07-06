У ніч на 6 липня підрозділи Сил оборони України вчергове завдано ураження нафтопереробному заводу “Славнефть-ЯНОС” у Ярославлі (Ярославська обл., рф).

Зафіксовано вибухи в районі цілі та задимлення на території підприємства, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ярославський нафтопереробний завод (“Славнефть-ЯНОС”) є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Проєктна потужність підприємства становить 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, що використовується, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора.

Серед іншого уражено нафтопереробний завод “НОВАТЭК-Усть-Луга” (н.п. Слободка) та пункт постійної дислокації 26-ї ракетної бригади ворога у районі (н.п. Луга) Ленінградської області рф.

Також уражено термінал перевалки світлих нафтопродуктів “ТЕС-Термінал-1” у Керчі.

Термінал “ТЕС-Термінал-1” є одним із найбільших комплексів зі зберігання та перевалки світлих нафтопродуктів у Криму. Резервуарний парк підприємства забезпечує приймання, зберігання та відвантаження бензину, дизельного пального й інших нафтопродуктів, у тому числі для потреб окупаційних військ у південних регіонах України.

Окрім того, уражено залізничний шляхопровід у районі Довжанська Луганської області, який противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Також уражено склад БпЛА ворога у районі Червонопопівки та зосередження військової техніки поблизу Писарівки Луганської області.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 256 боїв, найгарячіше на Слов’янському та Покровському напрямках, – Генштаб