Україна ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН у звʼязку з масованими атаками Росії.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформують в МЗС, передає Інше ТВ.

“Кожна російська ракета, випущена по Україні, несе послання, що виходить далеко за межі наших кордонів. Вона має на меті переконати світ, що насильство може замінити закон, страх – сильніший за солідарність, а жорстокість залишається безкарною.

Закликаємо головування Демократичної Республіки Конго та членів Ради підтримати запит України.

Зволікання або слабка реакція не здатні зупинити терор. Це під силу лише рішучим, принциповим і вчасним діям.

Міжнародна спільнота має обʼєднатися, щоби стримати агресора та продовжувати просувати всеосяжний, справедливий і тривалий мир відповідно до Статуту ООН”, – наголосив міністр Андрій Сибіга.

Як повідомляло Інше ТВ, РФ атакувала українців 68 ракетами і 351 дроном. Основний напрямок – Київ, Іскандери та Циркони не збили