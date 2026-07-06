Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у неділю заявив, що підтримує ідею виключення потенційних міністрів від ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD) у земельних урядах із доступу до обміну засекреченою інформацією.

Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Він пояснив це тісними зв’язками AfD з москвою та президентом росії володимиром путіним як основною причиною.

“Достатньо послухати публічні заяви багатьох представників AfD. Їхні тісні зв’язки з путіним є незаперечними”, — сказав Пісторіус, відповідаючи на запитання, чи мав би він сумніви щодо передачі секретної інформації міністру від AfD в інтерв’ю німецькому таблоїду Bild.

“Підозра, що з росії надходять гроші, також існує”, — зазначив міністр від Соціал-демократичної партії (SPD). За його словами, “очевидно, що цього не можна допустити”.

AfD посіла друге місце на загальнонаціональних виборах у лютому 2025 року, отримавши 20,8% голосів — найкращий результат ультраправої партії в Німеччині з часів Другої світової війни. У вересні вибори також відбудуться у двох східних землях — Саксонії-Ангальт і Мекленбурзі-Передній Померанії.

За даними німецьких ЗМІ, AfD вважає, що її найкращі шанси на владу найближчим часом — саме в Саксонії-Ангальт, де вона може отримати абсолютну більшість і вперше сформувати земельний уряд, що стане серйозним політичним потрясінням у Німеччині.

Згідно з федеральною системою Німеччини, 16 земельних урядів мають широкі повноваження в різних сферах, зокрема й щодо частини діяльності спецслужб.

Можлива перемога AfD в Саксонії-Ангальт викликає “надзвичайне занепокоєння”, заявив Пісторіус. За його словами, AfD “не залишає сумнівів щодо своїх намірів стосовно нашої демократії”, тому це буде “дуже, дуже поганий сигнал”. Він додав, що необхідно бути готовими діяти ще рішучіше, щоб цьому протидіяти.

Великі успіхи на вересневих виборах можуть ще більше закріпити домінування AfD на значних територіях східної Німеччини та посилити дискусію про те, чи зможуть консерватори канцлера Фрідріха Мерца й надалі підтримувати так званий “кордон”, який не допускає ультраправих до федеральної влади.

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