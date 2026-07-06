Британські Збройні сили створюють нову оперативну групу з метою прискорення впровадження дронів.

Про створення цього підрозділу стало відомо в рамках плану інвестицій в оборону (DIP), опублікованого цього тижня сером Кіром Стармером, який передбачає інвестиції на суму 5 млрд фунтів стерлінгів для розширення використання військовими безпілотників та автономної зброї з метою протидії зростаючій загрозі з боку Росії.

Як пише The Telegraph, ця команда створюється за зразком українських Сил безпілотних систем, які стали окремим родом військ у складі Збройних Сил України.

Минулого місяця український підрозділ відіграв вирішальну роль у координації серії руйнівних ударів по території Росії, під час яких москва неодноразово піддавалася бомбардуванням, а численні нафтові та логістичні об’єкти були знищені.

Очікується, що британський підрозділ не буде окремою структурою, а складатиметься з військовослужбовців Сухопутних військ, ВМС, Королівських повітряних сил та Королівської морської піхоти під керівництвом старшого офіцера. Її місія полягатиме в тому, щоб «об’єднати людей, дані та машини для швидкого, масштабного та економічно ефективного вирішення реальних оперативних завдань», — зазначили в DIP.

Джерело в оборонному відомстві додало: «Багато рішень у DIP, безперечно, ґрунтувалися на уроках, отриманих не від України, а від [них] під час боротьби з росіянами».

Наразі невідомо, скільки коштів із чотирирічного інвестиційного плану на суму 298 млрд фунтів стерлінгів було виділено на створення цієї оперативної групи, та коли саме її буде сформовано.

Україна використовує приблизно 200 000 дронів на місяць для захисту від російських атак. Натомість, як відомо, у арсеналі Великої Британії налічується близько 10 000 дронів, які в разі масштабного конфлікту можуть бути витрачені за лічені дні.

Згідно з програмою DIP, до 2030 року вертолітні підрозділи армії, оснащені вертольотами «Апач», отримають 24 озброєні дрони, які будуть вести бойові дії в повітрі разом із бойовими вертольотами.

Завдяки додатковому фінансуванню в розмірі 50 млн фунтів стерлінгів солдати на землі отримають підкріплення у вигляді нових ударних дронів та перехоплювачів. Додаткові кошти також інвестуються у створення нових безпілотних наземних транспортних засобів, здатних забезпечувати війська постачанням або вести бойові дії поруч із ними.

Есмінці типу 45 Королівського флоту, які планується вивести з експлуатації у 2030-х роках, будуть замінені меншими та дешевшими військовими кораблями, які керуватимуть новою армадою дронів на морі.

План DIP також передбачив виділення понад 8,6 млрд фунтів стерлінгів Королівським повітряним силам (RAF) на створення нового типу винищувача під назвою «Tempest».

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