За місяць Сили оборони вразили понад 200 000 ворожих цілей. Кількість ударів по логістиці продовжує зростати. Майже вдвічі збільшилася кількість уражень цілей на відстані більш ніж 50 км від ЛБЗ.

У червні також значно зросла інтенсивність ударів по цілях в окупованому Криму.

Про це сьогодні, 5 липня, повідомив Міністр оборони України Михайло Федоров, передає Інше ТВ.

«Основний фокус — логістика противника. Знищення складів, транспорту та маршрутів постачання зменшує можливості ворога забезпечувати свої підрозділи. У червні українські військові ліквідували або важко поранили майже 28 000 окупантів.

Також у червні маємо рекордні результати одразу в кількох напрямах:

уразили рекордну кількість артилерії противника;

перехопили 49 575 ворожих крил та коптерів — це найкращий результат за весь час;

встановили абсолютний рекорд за ураженням автомобільної та мототехніки ворога.

Кожне із цих влучань верифіковане на відео», – зазначив Міністр оборони, додавши, що єБали дають змогу бачити поле бою в режимі реального часу, а це допомагає швидко визначати ефективні рішення та масштабувати їх на все військо.

Як повідомляло Інше ТВ, Уражено аеродром у Криму, склади боєприпасів та мости – Генштаб