За місяць Сили оборони вразили понад 200 000 ворожих цілей. Кількість ударів по логістиці продовжує зростати. Майже вдвічі збільшилася кількість уражень цілей на відстані більш ніж 50 км від ЛБЗ.
У червні також значно зросла інтенсивність ударів по цілях в окупованому Криму.
Про це сьогодні, 5 липня, повідомив Міністр оборони України Михайло Федоров, передає Інше ТВ.
«Основний фокус — логістика противника. Знищення складів, транспорту та маршрутів постачання зменшує можливості ворога забезпечувати свої підрозділи. У червні українські військові ліквідували або важко поранили майже 28 000 окупантів.
Також у червні маємо рекордні результати одразу в кількох напрямах:
уразили рекордну кількість артилерії противника;
перехопили 49 575 ворожих крил та коптерів — це найкращий результат за весь час;
встановили абсолютний рекорд за ураженням автомобільної та мототехніки ворога.
Кожне із цих влучань верифіковане на відео», – зазначив Міністр оборони, додавши, що єБали дають змогу бачити поле бою в режимі реального часу, а це допомагає швидко визначати ефективні рішення та масштабувати їх на все військо.
Як повідомляло Інше ТВ, Уражено аеродром у Криму, склади боєприпасів та мости – Генштаб