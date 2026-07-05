Вчора, 4 липня, приблизно о 20:15, у селі Чорноморка Чорноморської громади 30-річний чоловік, керуючи Hyundai Accent, здійснив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини із подальшим перекиданням, внаслідок чого автомобіль загорівся.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, у результаті автопригоди загинув 20-річний пасажир легковика. Керманича із тілесними ушкодженнями медики госпіталізували, він перебуває у лікарні.

Нині поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутися за телефоном: 099 725 23 00 або 102.

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