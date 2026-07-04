Як повідомлялося, на Миколаївщині внаслідок масштабної ДТП загинуло 12 людей, ще шестеро, серед яких 15-річна дівчина, травмовані – розпочато розслідування.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули 12 осіб та ще шестеро отримали тілесні ушкодження (ч. 3 ст. 286 КК України).

Зважаючи на резонанс та масштаби трагедії, керівник Миколаївської обласної прокуратури Ігор Домущей очолив групу прокурорів у кримінальному провадженні.

За даними слідства, аварія сталася 4 липня 2026 року близько 07:42 на автодорозі «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» поблизу перехрестя з дорогою на село Щасливе Миколаївського району за участю автомобілів Mercedes-Benz Sprinter, Volvo та Nissan.

За попередніми даними, водій автомобіля Nissan виїхав на зустрічну смугу, створивши аварійну ситуацію для мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Намагаючись уникнути лобового зіткнення, водій мікроавтобуса з’їхав на узбіччя, втратив керування, після чого транспортний засіб перекинувся, виїхав на зустрічну смугу та влетів у вантажівку Volvo.

Унаслідок катастрофи загинули водій та 11 пасажирів мікроавтобуса. Ще шестеро людей, серед яких 15-річна дівчина, госпіталізовані до медичних закладів Миколаєва з травмами різного ступеня тяжкості.

Наразі водія Nissan розшукано та з ним проводяться слідчі дії, за результатами яких його діям буде надано належну правову оцінку.

Правоохоронці затримали водія Nissan в порядку ст. 208 КПК України: вирішується питання про повідомлення йому про підозру.