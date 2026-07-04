Польща очікує від України рішучих дій для зняття напруженості у двосторонніх відносинах. Останнє рішення Києва щодо вшанування пам’яті історичних постатей УПА назвали невдалим.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Під час пресконференції глава польського уряду зазначив, що отримав кілька сигналів від колишніх та нинішніх українських політиків.

Зокрема, лист із закликом спільно працювати над історичним минулим надійшов від експрезидента України Віктора Ющенка.

За словами Туска, такі зусилля є важливими, щоб минуле не керувало майбутнім, проте Варшава чекає на взаємність.

“Ми очікуємо, що Україна зробить перший крок після цього невдалого рішення президента України Володтмира Зеленського. Було б добре почути дуже чіткий сигнал з Києва. Вони намагаються, але ми все одно хотіли б почути його чітко”, – наголосив польський прем’єр.