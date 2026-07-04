Зазнала травмувань пасажирка легковика: у Миколаєві поліцейські встановлюють обставини ДТП за участі двох автівок

Сьогодні, 4 липня, близько 13:00, 62-річний чоловік, керуючи автомобілем BMW та рухаючись по вул. Гліба Бабича, допустив зіткнення із припаркованим автомобілем Kia Carens.

Про це пише Поліція Миколаївської області.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів отримала травми 75-річна пасажирка Kia Carens. Нині вона госпіталізована та перебуває під наглядом лікарів.

Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини та причини автопригоди. Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керування.

Поліцейські звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини пригоди, звернутись за телефонами: 093 429 91 63 або 102.