Китай продовжив суперечливі патрулювання берегової охорони у водах на схід від Тайваню. Нове з’єднання кораблів на чолі із судном Xiushan змінило попередню групу, яка діяла в районі з червня. Про це повідомляє CCTV, передає УНН.

У береговій охороні Китаю заявили, що патрулювання триватимуть і будуть посилені. Офіційно їхньою метою називають захист рибальства та підтримання порядку в судноплавстві.

Втім, на думку спостерігачів, Пекін таким чином намагається закріпити свої претензії на ці води та встановити над ними фактичний адміністративний контроль.

Берегова охорона Тайваню повідомила, що відстежувала дії китайських кораблів. За її даними, під час операції китайська сторона також виходила на зв’язок із торговельними суднами, які проходили через цей район.

Наприкінці червня Німеччина, Франція та Велика Британія висловили занепокоєння діями Китаю.

“Ці дії загрожують регіональній стабільності, свободі судноплавства та безпеці міжнародного морського сполучення”, – йдеться у спільній заяві дипломатичних представництв трьох країн у Тайвані.

Пекін вважає Тайвань частиною своєї території. Протягом останніх років Китай регулярно проводить військові навчання та інші операції поблизу острова, посилюючи тиск на демократичний Тайвань. Китайська влада неодноразово заявляла, що готова взяти острів під свій контроль, зокрема й військовим шляхом.