Про це повідомляється на Телеграм-каналi Володимира Зеленського.

ВМС України разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки зробили те, що багато хто вважав неможливим. Росія програла Чорне море, і, починаючи зі звільнення Зміїного та продовжуючи нашими операціями проти російського флоту, портів та окупаційних сил у нашому Криму, ми доводимо, що чорноморський і азовський простір точно не будуть місцем спокою для Росії.

Напередодні Дня ВМС України відзначив наших воїнів, які захищають Україну у складі Військово-морських сил. Вручив бойовий прапор та стрічки «За мужність та відвагу» військовим частинам ВМС. Дякую кожному й кожній за службу.

І сьогодні саме до цьогорічного Дня військово-морських сил України і як знак шани і вдячності нашим ВМС я ухвалив рішення на розвиток Військово-морських сил України – на розвиток нашої Одеси – рішення про створення у нас в Одесі своєї сильної нової Академії військово-морських сил. Знаю, що є така потреба наших ВМС, є відповідна спроможність і є, головне, бажання наших курсантів, нашої молоді служити Україні і захищати Україну. Обовʼязково реалізуємо всі наші завдання.