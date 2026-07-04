Лише з початку року внаслідок російських ударів знищено та пошкоджено вже понад 200 локомотивів. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, пише Кореспондент.

За його словами, 3 липня ввечері Росія вкотре атакувала залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині.

“Найголовніше – вдалося врятувати локомотивні бригади. Під час дронової загрози працівники перебували в укритті, тому обійшлося без жертв і постраждалих. Однак кожна така атака залишає після себе нові руйнування та збитки для української залізниці. Цього разу внаслідок удару російських БПЛА пошкоджено два локомотиви”, – зауважив він.

Лише з початку року, як поінформував Кулеба, знищено та пошкоджено вже понад 200 локомотивів.

“Обсяги ремонтних робіт постійно зростають і потребують значних фінансових ресурсів. Бо, попри системні удари, українська залізниця продовжує працювати, відновлювати пошкоджену інфраструктуру та забезпечувати безперебійне сполучення між регіонами”, – розповів він.