Індія продовжить будувати нові нафтопереробні заводи для забезпечення енергетичної безпеки, навіть попри скорочення таких потужностей у США та Європі. Про це заявив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час відкриття нового нафтопереробного заводу в штаті Раджастхан, повідомляє Bloomberg, передає УНН.

За словами Моді, Індія й надалі нарощуватиме власні потужності з переробки нафти.

За останні п’ять десятиліть у США не було побудовано жодного нового нафтопереробного заводу, а потужності в Європі постійно скорочуються. Індія ж продовжить їх розширювати – заявив він.

Новий завод потужністю 180 тис. барелів на добу став першим новим НПЗ в Індії за останнє десятиліття. Підприємство також має нафтохімічний комплекс потужністю 2,4 млн тонн на рік. Вартість проєкту склала 8,3 млрд доларів.

За оцінками BloombergNEF, це може бути єдиний новий нафтопереробний завод, введений в експлуатацію у світі цього року.

Аналітики прогнозують, що саме Індія стане світовим лідером за приростом нафтопереробних потужностей у 2026–2030 роках.

Ми очікуємо, що Індія забезпечить понад 1 млн барелів на добу нових потужностей до кінця десятиліття. Це становитиме майже чверть світового приросту – зазначив аналітик BloombergNEF Клаудіо Любіс.

Новий завод працюватиме переважно на імпортній нафті та вироблятиме дизельне пальне, бензин і нафтохімічну продукцію. Комерційну експлуатацію підприємство розпочало 22 червня.

Після запуску нового НПЗ загальна потужність нафтопереробної галузі Індії зросте приблизно на 3,5% – до 5,4 млн барелів на добу. До кінця десятиліття країна планує збільшити цей показник до 6,2 млн барелів на добу.