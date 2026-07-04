Суперяхта Graceful вартістю близько 100 млн фунтів стерлінгів, яку пов’язують із президентом Росії Володимиром Путіним, залишає європейські води, щоб уникнути можливих атак українських безпілотників.

Як пише The Telegraph, про це свідчать дані морської розвідки та супутникові знімки, передає ЛБ.

82-метрове судно рухається вздовж узбережжя Норвегії та найближчими днями має прибути до російського порту Мурманськ. Яхта йде під охороною двох кораблів Військово-морського флоту Росії. Безпосередній супровід забезпечують важкоозброєний російський есмінець класу I «Сєвероморськ», а також 7,5-тисячотонне рятувально-патрульне судно «Воєвода», що, на думку видання, є черговим проявом дедалі більшої стурбованості Путіна власною безпекою.

На фотографіях видно, що палуба яхти накрита протидроновими сітками.

За словами високопоставленого джерела в НАТО, конвой перебуває під постійним спостереженням Альянсу, а під час проходження Балтійським морем його також супроводжували патрульні кораблі ВМС Німеччини та Данії.

За інформацією американських урядових документів, Путін неодноразово користувався яхтою, зокрема у 2021 році здійснив на ній подорож Чорним морем разом із президентом Білорусі Олександром Лукашенком. На борту судна є басейни з морською та прісною водою, вертолітний майданчик, спортивний зал і захищені урядові системи зв’язку.

За 17 днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року яхту перевели із суднобудівної верфі Blohm & Voss у Гамбурзі до російського ексклаву Калінінград. Через чотири місяці після цього США внесли яхту до санкційного списку як заблоковане майно. Після цього судно змінило назву на Kosatka («Косатка»).

Відтоді яхта фактично зникла з поля зору й не з’являлася публічно майже чотири роки. Лише минулого тижня вона знову вийшла в море.

Система автоматичної ідентифікації суден (AIS) передавала інформацію про проходження Данських проток, однак після входу до Північного моря в понеділок сигнал було вимкнено.

Водночас судно супроводу «Воєвода» продовжувало передавати своє місцезнаходження під час руху вздовж узбережжя Норвегії. Очікується, що конвой пройде повз місто Тромсе, після чого прибуде до Мурманська.

Колишній військовий аташе Великої Британії в Москві Джон Форман пояснив, що росіяни «не хочуть ризикувати. Після того як українці завдали удару по Кронштадту, вони вирішили відвести яхту якомога далі від України».