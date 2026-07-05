Миколаївщину з робочим візитом відвідала французька делегація, щоб ознайомитися з територіями майбутнього гуманітарного розмінування зрошувальних каналів області, а також вивчити операційну структуру та логістику виконання цих робіт.

До складу делегації увійшли аташе з правоохоронних питань Посольства Франції в Україні Жан-Марк Шамбон, технічний експерт із цивільного захисту Посольства Франції в Україні Жан-Ів Сіффонт, сапер компанії Geomines Олів’є Шінкер, інші представники Посольства Франції, а також представник Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) Максим Совєткін.

У заході також взяли участь директор Департаменту заходів протимінної діяльності ДСНС України Сергій Рева та представники ДСНС, повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Під час візиту рятувальники ознайомили гостей зі специфікою виконання робіт із гуманітарного розмінування на Миколаївщині. Особливу увагу приділили очищенню зрошувальних систем, які мають стратегічне значення для відновлення аграрного потенціалу регіону та повернення земель до безпечного використання.

Делегація відвідала визначені ділянки майбутніх робіт, де фахівці змогли безпосередньо ознайомитися з особливостями місцевості, умовами виконання завдань і механізмом взаємодії між усіма залученими службами. Саме цей практичний досвід стане основою для подальшого планування та реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги, що реалізується компанією Geomines в рамках франко-українського фонду «Підтримка ДСНС в операціях з розмінування мілководдя в Херсонській та Миколаївських областях для відновлення безпечного доступу та сталого сільського господарства».

Окремою частиною візиту стало знайомство з технікою та спеціальним оснащенням водолазів-саперів ДСНС. Представникам делегації продемонстрували обладнання, яке використовується під час обстеження та розмінування акваторій Миколаївщини, а також розповіли про особливості виконання підводних робіт із виявлення та вилучення вибухонебезпечних предметів.

Міжнародне партнерство у сфері гуманітарного розмінування залишається одним із ключових чинників безпечного відновлення Миколаївщини. Від очищення територій від вибухонебезпечних предметів залежить не лише безпека людей, а й відновлення критично важливої інфраструктури, зокрема зрошувальних мереж, що є основою розвитку аграрного сектору області.

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