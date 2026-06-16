Комунікаційна кампанія «Soul of Soil: страви з розмінованих полів», яка об’єднала 12 закладів Києва навколо теми гуманітарного розмінування, завершилася збором 120 446 гривень на підтримку напряму «Гуманітарне розмінування» фандрейзингової платформи UNITED24.

Упродовж кампанії відвідувачі закладів придбали 1496 порцій страв, приготованих із продуктів, вирощених на розмінованих землях Харківщини, Миколаївщини, Херсонщини та Сумщини. Спеціальне меню пропонували 12 київських закладів: Італійська редакція, Улюблений дядя, Mirali, BAO, NAM, Himalaya, Афтернун, tisto кафе & пекарня, Автостанція Піца, Будинок Великого Дива, Тісто, сир і тітка Белла та гастрокафе «Тарілка». Частину прибутку від продажу страв заклади-учасники перерахували на напрям «Гуманітарне розмінування» через платформу UNITED24.



«Кожен продукт у межах кампанії “Soul of Soil” пройшов довгий шлях — від замінованого поля до замовлення відвідувача ресторану. У кожному продукті — внесок людей, які повертають українську землю до життя. Сапери, оператори розмінування, інженери, фермери, урядовці, міжнародні партнери. Для нас важливо було не лише зібрати кошти на гуманітарне розмінування, а й нагадати, що саме з розмінування починається відновлення, повернення людей і економічної активності на деокуповані території», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний.

Особливістю кампанії стали не лише страви, а й історії людей та господарств, які виростили продукти на землях, повернутих до використання після розмінування.

Для приготування частини страв використали борошно та манну крупу з миколаївського підприємства, яке працює з пшеницею, вирощеною на полях Миколаївської та Херсонської областей. Від початку повномасштабного вторгнення компанія не зупиняла роботу навіть під час масованих обстрілів та перебоїв із постачанням. Водночас вона підтримувала фермерів півдня України та пріоритезувала закупівлю зерна з деокупованих і розмінованих земель, допомагаючи аграріям відновлювати господарства після окупації та бойових дій.

Буряк, моркву та цибулю для страв надало фермерське господарство із села Миролюбівка на Херсонщині. Під час окупації господарство зазнало значних втрат: була пошкоджена техніка та інфраструктура, знищені посіви, а поля й польові дороги були заміновані. Попри це вже у 2023 році фермери відновили роботу, а сьогодні всі їхні сільськогосподарські угіддя знову придатні для обробітку. Окрім традиційних культур, господарство розвиває нові напрями та вирощує овочі, зокрема буряк, моркву та цибулю, які стали основою для страв кампанії.

Соняшникову олію для проєкту надали фермери Віктор та Андрій Приходьки з Харківщини. Після деокупації Ізюмського району всі поля родини були заміновані, однак їх вдалося очистити та повернути в обробіток. Сьогодні батько і син виготовляють ароматну соняшникову олію на відновленій історичній олійниці поблизу Ізюма, яка продовжує працювати попри близькість до лінії фронту та постійні обстріли. Саме ця олія стала одним із символів того, як земля після розмінування знову починає працювати на людей і громади.

Найпопулярнішою стравою кампанії стала тіка масала в ресторані Himalaya — гості замовили 275 порцій. Друге місце посів херсонський зелений борщ у закладі «Будинок Великого Дива» — його замовили 122 рази.

Серед лідерів за кількістю проданих страв також гастрокафе «Тарілка», де відвідувачі придбали 183 порції спеціального меню кампанії. До нього входили борщ, салат із буряком та лососем гарячого копчення, морквяний фреш і хліб із соняшниковою олією. У кафе-пекарні tisto продали 159 порцій пісного борщу та великодніх пасок.

«Soul of Soil: страви з розмінованих полів» об’єднала ресторани, фермерів, міжнародних партнерів та тисячі відвідувачів навколо спільної мети — показати, що гуманітарне розмінування є необхідною передумовою відновлення громад, розвитку сільського господарства та економіки України.

Кампанію організували національна платформа Demine Ukraine та ПРООН в Україні у партнерстві з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, ФАО та фандрейзинговою платформою UNITED24 за підтримки Уряду Нідерландів.