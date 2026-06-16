14 червня до відділення поліції № 1 Баштанського районного відділу звернувся 36-річний мешканець селища Казанка із повідомленням про те, що вночі з подвір’я його приватного домоволодіння невідомі викрали несправний позашляховик Chery Tiggo.

У ході першочергових оперативно-розшукових заходів слідчі та оперуповноважені місцевого відділку поліції упродовж кількох годин розшукали транспортний засіб, встановили особу зловмисника та його місцезнаходження.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, ним виявився 28-річний місцевий житель, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Також встановили, що раніше він самовільно залишив військову частину, де проходив службу за мобілізацією.

Правоохоронці встановили, що на світанку чоловік проник на територію домоволодіння потерпілого та викотив несправний автомобіль. Згодом зловмисник звернувся до знайомого з проханням допомогти відбуксирувати транспортний засіб, пояснивши, що нібито придбав його для подальшого ремонту. Не знаючи про злочинні дії, чоловік погодився допомогти. У подальшому фігурант доставив транспортний засіб на станцію технічного обслуговування, де продав його.

Слідчі затримали зловмисника у процесуальному порядку та за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 289 КК України «Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням у приміщення чи інше сховище». За скоєний злочин чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Позашляховик поліцейські вилучили та після закінчення слідчих і процесуальних дій повернуть власнику.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

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