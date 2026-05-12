24-річний мешканець Нового Бугу, скориставшись тим, що сусід залишив ключі в автомобілі, незаконно заволодів легковиком та поїхав кататися. Поліцейські оперативно розшукали зловмисника та повідомили йому про підозру. За скоєне фігуранту загрожує до п’яти років ув’язнення.

Про це інформують в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Повідомлення про те, що невідомий заволодів автомобілем Mazda 626, надійшло до відділення поліції №1 Баштанського райвідділу вранці 11 травня від 41-річного місцевого мешканця. Заявник розповів, що залишив разом із ключами транспортний засіб припаркованим біля свого подвір’я.

У ході першочергових оперативно-розшукових заходів слідчі, оперативники та інспектори сектору реагування патрульної поліції протягом кількох годин розшукали автомобіль за сім кілометрів – на одній із вулиць селища Станційне Новобузької громади. За кермом транспортного засобу перебував 24-річний місцевий мешканець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Правоохоронцям молодик пояснив, що побачив авто сусіда біля двору та вирішив скористатися нагодою, щоб покататися. Доїхавши до сусіднього селища, молодик зачинився в автівці та заснув.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом». За скоєне молодику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Транспортний засіб правоохоронці вилучили та після завершення слідчих і процесуальних дій повернуть власнику.

Досудове розслідування триває.

