НАБУ і САП повідомили про підозру ще 6 учасникам організованої групи, викритої вчора на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах.

Йдеться про:

• колишнього віцепрем’єр-міністра України;

• бізнесмена (одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації «Мідас»);

• інших осіб.

За даними слідства, упродовж 2021–2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у с. Козин Київської області.

Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування — спа-зони.

Частину витрачених на будівництво коштів одержали через так звану «пральню», підконтрольну бізнесмену — майбутньому власнику однієї з резиденцій. А це — майже 9 млн дол. США.

Фінансування, зокрема, здійснювалося за рахунок коштів, отриманих внаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ «НАЕК «Енергоатом». Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України.

