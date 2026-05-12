Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російська сторона пропонувала включити викрадених українських дітей до обмінних списків.

Про це він сказав під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Брюсселі, передає «Укрінформ».

“Повернення українських дітей має бути фундаментальним елементом мирного процесу. Було багато спекуляцій. Сьогодні я хочу заявити це офіційно: доля українських дітей ніколи не стане частиною жодного компромісу. Росія вже пропонувала включити дітей до обмінних списків. Але це неприйнятно. Свобода дітей – безумовна”, – наголосив міністр.

Він зазначив, що Україні вдалося повернути понад 2000 дітей, але це було зроблено не завдяки міжнародним інструментам, а попри те, що вони не спрацювали . “Коли ми говоримо про дійсно повернутих дітей, певні країни допомогли – такі як Катар, США, Святий Престол, деякі інші, включно з присутніми в цій залі. Працювали наші спецслужби та державні установи”, – зазначив він.

Сибіга провів паралель між сьогоднішніми депортаціями та злочинами нацистської Німеччини, навівши дві цитати – депортованого з України шістнадцятирічного Бориса Романченка часів Другої світової та хлопчика з Маріуполя після депортації російськими окупантами. Обидві цитати майже ідентичні: “Вони просто забрали нас – і ти вже нікому не належиш” та “Вони просто забрали нас і сказали нам, що ми нікому не потрібні”.

Він нагадав, що у Бельгії пам’ятають казарму Доссін – пункт депортації перед Освенцимом – і напад на “Двадцятий конвой”, один із рідкісних героїчних актів Другої світової, що зупинив примусову депортацію. “Сьогодні ми мусимо знову зупинити цей конвой”, – сказав Сибіга.

Міністр вказав на те, що “росіяни бояться цієї теми” і “намагаються применшити її значення”. “Вони вимагають зняти її з порядку денного. Вони розуміють, що здійснюють злочин, і бояться правосуддя”, – додав він.