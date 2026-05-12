Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головним виконавчим директором (CEO) Palantir Technologies Алексом Карпом. Це компанія, що розробляє програмне забезпечення для аналізу даних.

Сторони обговорили напрями технологічного розвитку як у контексті бойових дій, так і цивільних потреб. Домовилися, що команди підтримуватимуть контакти.

Володимир Зеленський наголосив, що є сфери, де можна бути корисними одне одному, зміцнити захист України, Сполучених Штатів та інших держав.

Президент зазначив, що Україна крок за кроком розвиває співпрацю з американським оборонним сектором.

Алекс Карп уже відвідував Україну в червні 2022 року. Цей був перший візит CEO великої західної технологічної компанії після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Чому ІншеТВ вважає цю зустріч знаковою? Не тільки тому що Друг і спонсор Венса Пітер Тіль є співзасновником Palantir Technologies. А тому що Маніфест Palantir, випущений гендиректором Алексом Карпом у квітні 2026 року, наробив стільки галасу у світі. Якщо коротко, цей документ обґрунтовує використання «жорсткої сили» та ШІ для посилення державної влади та підтримки армії. Тому цей візит дуже цікавий. І, власне, про сам Маніфест, ось його переклад.

“Технологічна республіка” від Palantir. Маніфест

1. Кремнієва долина має моральний борг перед країною, яка зробила можливим її злет. Інженерна еліта Кремнієвої долини має прямий обов’язок брати участь у захисті держави.

2. Ми маємо повстати проти тиранії застосунків. Чи є iPhone нашим найбільшим творчим досягненням, якщо не вершиною цивілізаційного розвитку? Цей предмет змінив наше життя, але, можливо, тепер він також обмежує й звужує наше уявлення про можливе.

3. Безкоштовної електронної пошти недостатньо. Занепад культури чи цивілізації, а разом із нею і її правлячого класу, можна пробачити лише в тому разі, якщо ця культура здатна забезпечити суспільству економічне зростання і безпеку.

4. Межі м’якої сили, самої лише піднесеної риторики, стали очевидними. Здатність вільних і демократичних суспільств перемагати вимагає чогось більшого, ніж моральний заклик. Вона вимагає жорсткої сили, а жорстка сила у цьому столітті будуватиметься на програмному забезпеченні.

5. Питання не в тому, чи буде створено зброю на основі ШІ. Питання в тому, хто її створить і з якою метою. Наші противники не зупиняться, щоб вдаватися до театральних дебатів про переваги розробки технологій із критично важливим військовим та безпековим застосуванням. Вони просто підуть далі.

6. Національна служба має бути загальним обов’язком. Нам, як суспільству, слід серйозно замислитися над відходом від повністю добровільної армії і вести наступну війну лише тоді, коли всі поділятимуть ризик і ціну.

7. Якщо морський піхотинець США просить кращу гвинтівку, ми маємо її створити. Те ж стосується і програмного забезпечення. Ми як країна маємо бути здатними продовжувати дискусію про доречність військових дій за кордоном, водночас непохитно дотримуючись зобов’язань перед тими, кого попросили піти назустріч небезпеці.

8. Державні службовці не повинні бути нашими жерцями. Будь-який бізнес, який платив би своїм працівникам так, як федеральний уряд платить державним службовцям, насилу б вижив.

9. Ми маємо виявляти значно більше поблажливості до тих, хто присвятив себе публічному життю. Якщо повністю усунути простір для прощення – відмова від будь-якої терпимості до складності й суперечностей людської психіки – може залишити нам при кермі такий набір постатей, про який ми ще пошкодуємо.

10. Психологізація сучасної політики збиває нас з правильного шляху. Ті, хто сподівається знайти на політичній арені духовне збагачення та підтвердження власної цінності, хто надто покладається на те, що їхнє внутрішнє життя знайде вираження в людях, з якими вони, можливо, ніколи не зустрінуться, зазнають розчарування.

11. Наше суспільство надто охоче квапить загибель своїх ворогів і часто зловтішається з цього. Поразка опонента – це привід замислитися, а не радіти.

12. Атомна епоха завершується. Одна епоха стримування, атомна, завершується, і починається нова ера стримування, заснована на ШІ.

13. Жодна інша країна в історії світу не просунула прогресивні цінності більше, ніж ця. Сполучені Штати далекі від досконалості. Але легко забути, наскільки більше можливостей у цій країні мають люди, які не належать до спадкових еліт, ніж у будь-якій іншій державі на планеті.

14. Американська могутність зробила можливим надзвичайно тривалий мир. Надто багато хто забув або, можливо, сприймає як належне те, що майже століття у світі трималася певна версія миру без великої війни між великими державами. Принаймні три покоління – мільярди людей, їхні діти, а тепер і онуки – ніколи не знали світової війни.

15. Повоєнне роззброєння Німеччини та Японії має бути скасоване. Знешкодження Німеччини було надмірною реакцією, за яку Європа тепер платить високу ціну. Подібна й вельми театральна відданість японському пацифізму, якщо її зберігати, також загрожуватиме зміщенням балансу сил в Азії.

16. Ми маємо вітати тих, хто намагається будувати там, де ринок не спрацював. Культура мало не насміхається із захоплення Маска великими наративами, ніби мільярдерам слід просто збагачуватися… Будь-яку цікавість або щирий інтерес до цінності створеного ним фактично відкидають або, можливо, приховують під тонко завуальованою зневагою.

17. Кремнієва долина має відігравати роль у подоланні насильницьких злочинів. Багато політиків по всіх Сполучених Штатах фактично лише знизали плечима, коли йдеться про насильницькі злочини, відмовившись від будь-яких серйозних спроб узятися за проблему або піти на ризик перед своїми виборцями чи донорами заради рішень і нових підходів у відчайдушній спробі врятувати життя.

18. Безжальне виставлення приватного життя публічних постатей на показ відштовхує від державної служби надто багато талановитих людей. Публічна сфера і дріб’язкові, поверхові нападки на тих, хто насмілюється робити щось іще, крім самозбагачення, – стали настільки невблаганними, що республіка лишається зі значним списком безпорадних порожніх людей, чиї амбіції ще можна було б пробачити, якби за ними стояла бодай якась справжня система переконань.

19. Обережність у публічному житті, яку ми мимоволі заохочуємо, є руйнівною. Ті, хто не каже нічого неправильного, часто взагалі не кажуть нічого вартісного.

20. Всеохопну нетерпимість до релігійної віри в певних колах треба стримувати. Нетерпимість еліт до релігійної віри є, мабуть, однією з найпромовистіших ознак того, що їхній політичний проєкт є менш відкритим інтелектуальним рухом, ніж багато хто всередині нього хотів би стверджувати.

21. Деякі культури дали життєво важливі здобутки, інші залишаються дисфункціональними та регресивними. Тепер усі культури рівні. Критика і ціннісні судження заборонені. Проте ця нова догма затушовує той факт, що певні культури й навіть субкультури… створили дива. Інші виявилися посередніми або, що гірше, регресивними й шкідливими.

22. Ми маємо протистояти поверховій спокусі порожнього й вихолощеного плюралізму. Ми, в Америці та ширше на Заході, протягом останнього півстоліття уникали визнання національних культур в ім’я інклюзивності. Але інклюзії до чого?