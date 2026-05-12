Як повідомляло Інше ТВ, 2 квітня 2022 року у Маріуполі рашисти вбили литовського режисера-документаліста Мантаса Кведаравічюса.

Під час перебування у Вільнюсі керівник Офісу Президента України Кирило Буданов передав рідним режисера орден князя Ярослава Мудрого V ступеня, яким Президент України нагородив Мантаса Кведаравічюса посмертно.

Про це повідомив Кирило Буданов на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

«Україна цінує внесок кожного, хто допомагає боротися за правду. У Вільнюсі мав честь передати орден князя Ярослава Мудрого V ступеня рідним литовського режисера Мантаса Кведаравічюса, яким його нагородив Президент України посмертно. Подякував батькам Мантаса за мужність і відданість ідеалам правди.



Свій перший фільм про Маріуполь і війну на Сході України Мантас Кведаравічюс зняв ще у 2016 році. Прем’єра стрічки відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі, картина зібрала чимало нагород. У перші дні повномасштабної агресії режисер знову повернувся до Маріуполя. Він близько місяця знімав життя маріупольців в умовах облоги та постійних боїв.



Наприкінці березня 2022 року Мантас Кведаравічюс потрапив до рук російських військових. Вони закатували режисера, але не змогли вбити правду, яку він встиг зафільмувати. Завдяки мужності його нареченої врятовані кадри стали стрічкою «Маріуполіс 2», яку побачив увесь світ», – зазначив Кирило Буданов.