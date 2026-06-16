На полях саміту G7 відбулася коротка зустріч президентів США та України. Але, як анонсував Трамп, сьогодні відбудеться ще одна його зустріч з Зеленським.

А журналістам Трамп сказав, що РФ має піти на угоду – РФ втратила величезну кількість людей, як і Україна. “Минулого місяця вони втратити 35 тисяч солдатів між собою. Щомісяця вони втрачають близько 25 тисяч. Переважно солдат, молодих, прекрасних людей. Божевілля, що там відбувається”. Він також нагадав, що між Путіним і Зеленським існує «велика неприязнь».

-Коли угода з Іраном буде укладена, Іран відійде на другий план, і США зосередяться на врегулюванні конфлікту в Україні, – сказав він.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з державним секретарем США Марком Рубіо:

“У рамках візиту Президента Володимира Зеленського на саміт G7 в Евіані я мав радість зустрітися з державним секретарем США Марком Рубіо, щоб обмінятися думками напередодні очікуваних контактів між нашими лідерами.

Я привітав державного секретаря Рубіо з укладеною США угодою з Іраном. Ми сподіваємося, що вона принесе безпеку регіону та стабільність енергетичним ринкам.

Я підтвердив очікування Президента Зеленського, що ця угода створює можливість активізувати очолювані США мирні зусилля, спрямовані на завершення війни Росії проти України.

Ми обговорили шляхи просування мирного процесу. Я поділився баченням України щодо кроків, необхідних для того, щоб нарешті посадити Путіна за стіл переговорів.

Я поінформував мого співрозмовника про удари Путіна по Києво-Печерській лаврі та інших цивільних, культурних і історичних об’єктах. Вони свідчать, що Москва веде війну проти віри, спадщини та української ідентичності.

Також я поінформував державного секретаря Рубіо про нещодавні успіхи України на полі бою та у сфері довгострокового санкційного тиску на Росію.

Ми бачимо зростаючий імпульс до миру через силу та розраховуємо на рішуче лідерство й залученість США”.