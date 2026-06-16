Угорський парламент ухвалив конституційну поправку, яка обмежує термін перебування прем’єр-міністра на посаді до 8 років. Поправка має зворотну силу, що фактично унеможливлює повернення Віктора Орбана до влади, який загалом керував урядом 20 років.

Про це повідомляє Politico.

Рішення підтримали 135 депутатів, проти висловилися 50. Ініціатором змін виступила партія «Тиса» чинного прем’єр-міністра Петера Мадяра, яка має конституційну більшість у парламенті. Новий очільник уряду у такий спосіб реалізує свої передвиборчі обіцянки щодо «зміни режиму» та відновлення ліберальної демократії.

Та сама поправка також передбачає ліквідацію Офісу захисту суверенітету — структури, яку Єврокомісія визнала такою, що порушує право ЄС, а критики називають інструментом консолідації влади Орбана. Крім того, документ дозволяє уряду розпустити публічні трастові фонди, через які Орбан передав університети під контроль членів своєї партії.

Тепер закон має підписати президент Тамаш Шуйок — ставленик Орбана, якого Мадяр намагається усунути з посади. Якщо президент заблокує ініціативу, парламент зможе подолати його вето під час повторного голосування.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Орбана переобрали лідером партії “Фідес” попри історичну поразку на виборах