Віктор Орбан зберіг посаду лідера угорської партії “Фідес”, попри історичну поразку на парламентських виборах у квітні та зростання невдоволення всередині партії, пише ЛБ.

На партійному з’їзді в Будапешті Орбан балотувався без конкурентів і отримав 729 голосів делегатів. Проти не проголосував ніхто, ще вісім делегатів утрималися. Це засвідчило, що експрем’єр, який очолював уряд Угорщини 16 років, досі зберігає контроль над “Фідес”.

Водночас позиції партії серед виборців різко ослабли. За даними останніх опитувань, партія “Тиса” прем’єра Петера Мадяра має майже утричі більшу підтримку, ніж “Фідес”. Reuters наводить дані, за якими підтримка “Фідес” впала до 17%, тоді як “Тиса” має 55%.

У виступі на з’їзді Орбан визнав відповідальність за стратегічні помилки, які призвели до поразки, але заявив, що саме він має очолити відновлення партії. Він назвав Мадяра «намісником», який, за його словами, служить західним інтересам, і звинуватив нову владу в підриві суверенітету Угорщини.