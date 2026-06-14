Сьогодні зранку ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Під ударом у місті Миколаєві була транспортна та енергетична інфраструктура. Постраждалих немає.

Про це йдеться у зведенні Миколаївської ОВА щодо російських атак по області за минулу добу станом на 07.00 14 червня, передає Інше ТВ.

Також учора ввечері ворог атакував ударним дроном типу «Молнія» Куцурубську громаду. Внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Крім цього, вчора ворог двічі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.