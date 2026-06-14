Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 14.06.26
особового складу / personnel – близько 1 382 870 (+1 440) осіб / persons
танків / tanks – 12 020 (+5) од.
бойових броньованих машин / troop–carrying AFVs – 24 753 (+14) од.
артилерійських систем / artillery systems – 44 010 (+57) од.
РСЗВ / MLRS – 1 868 (+3) од.
засоби ППО / anti–aircraft systems – 1 419 (+1) од.
літаків / aircraft – 436 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів / ground robotic systems – 1 661 (+13) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня / UAV operational–tactical level – 349 165 (+2 132) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 4 733 (+0) од.
кораблі / катери / warships / boats – 33 (+0) од.
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 106 675 (+401) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 288 (+1) од.
Дані уточнюються, кажуть в Генштабі ЗСУ.