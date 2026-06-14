Іранські збройні сили, Корпус вартових ісламської революції (КВІР), спростували інформацію про те, що Іран планує підписати угоду зі Сполученими Штатами в неділю. Вони також розкритикували президента Дональда Трампа за його “надмірну наполегливість” домогтися підписання угоди саме того дня. Про це в суботу, 13 червня, повідомляє Кореспондент.

За словами КВІР, такі терміни є “випробуванням для переговорної команди Ірану”, а заява Трампа прозвучала попри застереження іранських переговірників, що “меморандум ще не остаточно узгоджено, і що підписання в неділю точно не відбудеться”. У дописі в Telegram було припущено, що Трамп запланував цю дату з прицілом на власний день народження – 14 червня.

“Деякі спостерігачі вважають, що його наполегливість може бути зумовлена ​​бажанням використати цю подію символічно та перетворити її на особистий піар-захід”, – йдеться у заяві.