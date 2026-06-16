Рівень довіри до новин у світі досяг нового мінімуму, свідчить дослідження Reuters Institute, яке фіксує найгірші показники з початку спостережень у 2015 році. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Опубліковане у вівторок дослідження свідчить, що рівень довіри громадськості до новин у світі становить 37%, що на три відсоткові пункти менше, ніж торік. У Великій Британії цей показник знизився на п’ять пунктів – до 30%, що на 20 пунктів менше, ніж десять років тому.

Понад половина респондентів заявили, що нині отримують новини через сторонні платформи, такі як соціальні мережі та відеосервіси, хоча приблизно стільки ж людей продовжують користуватися новинними сайтами та телевізійними новинами. У Великій Британії традиційні джерела залишаються популярнішими.

Наші дані вказують на поєднання тривоги, відстороненості та цинізму серед аудиторії. Багатьом не подобається те, як медіа висвітлюють тривалі теми, зокрема імміграцію, інфляцію та міжнародні конфлікти – зазначили в інституті.

Водночас автори звіту зауважують відкритість аудиторії до нових джерел і форматів інформації, а також віру в те, що якісна журналістика здатна запропонувати суспільству.

Попри те, що дедалі більше людей споживають новини через соціальні мережі, довіра до цього формату значно нижча за загальний рівень довіри до новин і становить лише 22%.

Лише 10% опитаних повідомили, що більшість їхніх інформаційних потреб задовольняють контент-мейкери та інфлюенсери, що свідчить про те, що вони радше доповнюють традиційні медіа, а не замінюють їх.

Тим часом довіра до відповідей чатботів зі штучним інтелектом у світі становить 20%, хоча частка людей, які користуються ними щотижня, зросла з 7% до 10% (а серед осіб молодших за 35 років — до 16%).

Підтримка неупереджених новин залишається високою й майже не зазнала впливу змін у способах споживання інформації: з 2020 року цей показник знизився лише на 3%.

У США рівень довіри до новин становить 25%, а серед американців із правими політичними поглядами — лише 15%.

Деякі великі медіа втратили значну частину довіри аудиторії: рівень довіри до CBS News і Fox News знизився на 10 пунктів порівняно з 2025 роком, а до CNN — на шість пунктів.

Онлайн-відео про новини нині стало звичним форматом у всьому світі: 77% людей щотижня переглядають новинний відеоконтент в інтернеті, а в більшості країн, охоплених дослідженням, цей формат уже популярніший за телевізійні новини. Винятками залишаються лише Німеччина, Данія та Нідерланди.

Популярність контент-мейкерів та онлайн-відео не означає, що люди більше не потребують новин. Вона свідчить про те, що аудиторія хоче отримувати інформацію у доступнішій, зрозумілішій та більш релевантній для свого життя формі – йдеться у звіті.

Висновки дослідження ґрунтуються на онлайн-опитуванні майже 100 тисяч людей у 48 країнах і регіонах.