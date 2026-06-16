-Перша багатостороння зустріч сьогодні – формат G7 – Україна на саміті G7. Дякую Президенту Франції Емманюелю Макрону, Прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, Голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні, Прем’єр-міністру Канади Марку Карні, Федеральному канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, Президенту США Дональду Трампу, Прем’єр-міністерці Японії Санае Такаїчі, Президенту Європейської ради Антоніу Кошті, Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за участь і за сильні ідеї щодо того, як примусити Росію до миру.

Пріоритети чіткі: збільшення кількості ракет ППО та надання ліцензій на їх виробництво, пакет підтримки на зиму та посилення тиску на Росію. Важливо, що США готові забезпечити backstop за цими напрямами роботи.

Ключове – щоб усе обговорене було реалізовано. Росія має усвідомити, що її війна ніколи не стане нормою. Я дякую всім, хто допомагає.