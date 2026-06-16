Центр єдності (Unity Hub) офіційно відкрився 15 червня у столиці Швеції, Стокгольмі, і став другим за рахунком після берлінського Центру. Про цю подію повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності, пише Кореспондент.

За інформацією міністерства, повноцінний прийом відвідувачів Unity Hub Stockholm розпочнеться 22 червня 2026 року. Під час тестового періоду Центр працюватиме з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00 та обслуговуватиме громадян за попереднім записом.

На території Швеції нині перебуває близько 45 тисяч українців, що користуються тимчасовим захистом Європейського Союзу. У зв’язку з цим відкриття таких центрів вважають вкрай важливим для збереження зв’язку з українською діаспорою за кордоном, а також для надання актуальної інформації, необхідної для ухвалення рішень щодо їхнього майбутнього.

Unity Hub Stockholm, створений за підтримки уряду Швеції, пропонуватиме українцям консультації з питань тимчасового захисту, проживання та інтеграції у Швеції, працевлаштування, а також підтримку для тих осіб, які планують повернутися до України. Крім того, Центр стане простором для культурних, освітніх та соціальних заходів, спрямованих на зміцнення зв’язків між українцями за кордоном і Батьківщиною.

Раніше, 24 січня 2025 року, Кабінет міністрів України затвердив створення Агентства національної єдності. Основною метою цієї структури є координація та реалізація ініціатив зі взаємодії з українськими громадами та організаціями в різних країнах. Планується відкриття департаментів агентства в ключових країнах перебування українських громад – Німеччині, Польщі та Чехії. У їхніх столицях – Берліні, Варшаві та Празі – передбачено створення Центрів єдності (Unity Hub). Також підготовлено плани щодо відкриття таких хабів у Відні (Австрія), Франції, Іспанії, а також інших містах Німеччини (Мюнхен, Дюссельдорф).

Функціонал Unity Hub охоплює широкий спектр можливостей: організацію освітніх і культурних заходів, заняття з вивчення мови, консульські та банківські послуги, консультації з працевлаштування та повернення в Україну. Окрім цього, центри слугуватимуть майданчиками для зустрічей лідерів думок, проведення програм для дітей і молоді, відкриття українських кав’ярень, бізнес-хабів та коворкінгу.

Зокрема, у лютому 2025 року було підписано угоду про створення першого Unity Hub в Берліні. Перший такий центр почав роботу у квітні 2025 року і вже зараз надає консультації українським громадянам з питань повернення. Центр також пропонує можливості для участі у культурних та освітніх заходах.