Президент України після саміту G7 повідомив про нові домовленості з міжнародними партнерами щодо відновлення об’єктів, які постраждали внаслідок російських атак.

«Франція сказала, що розуміє всі небезпечні наслідки удару Російської Федерації і відбудує саркофаг у Чорнобилі. Я їм подякував за це… А вчора ввечері в мене була зустріч із президентом Швейцарії. Ми говорили щодо відновлення лаври, і вони разом з нашими спеціалістами будуть цим займатися. Дякую Швейцарії за таку ініціативу і підтримку», — сказав Зеленський, повідомляє Ми-Україна.

Загалом на території Лаври постраждали 19 об’єктів, сума збитків перевищує 500 млн гривень.

Про це генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко заявив під час брифінгу. При цьому, за його словами, сума збитків ще не є остаточною, адже триває перевірка всього комплексу на наявність пошкоджень після російського удару.

«Завдячуючи героїчним діям рятувальників, вдалося зупинити вогонь в окремих локаціях, хоча пошкоджено більше 80% даху. Але найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину Собору. А це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами. І якби він спалахнув, то його неможливо було зупинити і врятувати. Це найбільший іконостас України. Крім Успенського собору, вежі Кущника, як основних об’єктів, які постраждали, загалом пошкоджено ще 17 об’єктів, загалом 19 об’єктів, об’єкти ЮНЕСКО постраждали від вибуху», — розповів Остапенко.