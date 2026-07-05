Вночі в неділю, 5 липня, на Раковицькому кладовищі в Кракові було пошкоджене місце поховання видатного українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого – з надгробка викрадено барельєф письменника.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

“Розцінюємо цей акт вандалізму як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща”, – розповів Тихий журналістам.

Фото: https://www.facebook.com/igor.monchuk.2025

Він додав, що Генеральне консульство України в Кракові невідкладно звернулося до поліції, адміністрації Раковицького кладовища та органів влади міста Кракова із закликом провести всебічне розслідування, встановити всі обставини злочину, виявити осіб, причетних до його вчинення, вжити невідкладних заходів для повернення або відновлення викраденого барельєфа, а також забезпечити належну охорону місця поховання.

“Очікуємо на оперативне встановлення всіх обставин цього акту вандалізму, притягнення винних до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща, а також вжиття дієвих заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому”, – резюмував Тихий.

Як повідомляло Інше ТВ, Росія працює над розколом між Україною та Польщею, всім керує сам директор ФСБ