Російські спецслужби готують нову інформаційну кампанію навколо Волинської трагедії. Її мета – посилити напруженість між Україною та Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрія Коваленка.

За його словами, директор ФСБ Росії Олександр Бортніков відповідає за інформаційні операції, спрямовані на розкол між Польщею та Україною.

У межах цієї кампанії співробітники ФСБ планують 5 липня оприлюднити сфальсифіковані документи, пов’язані з подіями Другої світової війни та Волинською трагедією.

За задумом російських спецслужб, ці матеріали мають стати приводом для нової хвилі суперечок між українцями та поляками. Поширювати вкид доручили російським державним медіа.