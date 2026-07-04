Про це повідомляється на Телеграм-каналi Володимира Зеленського.

Розпочав поїздку до Одещини з координаційної наради з Командуванням Військово-Морських сил Збройних Сил України щодо безпекових питань Південного регіону.

Головна увага – протидії постійним російським атакам з повітря «шахедами» і ракетами, готовності протистояти загрозам у морі. Також нашим дипстрайкам, посиленню систем звʼязку, протимінному захисту та підготовці й забезпеченню воїнів морської піхоти.

Обговорили збільшення кількості гелікоптерів для посилення протиповітряної оборони в регіоні для протидії дронам.

Військові представили технічні ударні спроможності ВМС: ракетні комплекси «Нептун» і «Гарпун», новітні безпілотники та торпеди. Під час наради визначили, що ще потрібно для посилення бойових можливостей ВМС.

Дякую всім, хто працює заради безпеки та сили регіону.