Забіг шани та змагання із практичної стрільби миколаївські поліцейські присвятили загиблим на війні колегам: лейтенанту поліції Юрію Кравченку, сержанту поліції Максиму Рижку, майору поліції В’ячеславу Юріну, лейтенанту поліції Юрію Хижинському, майору поліції Олександру Безп’ятому, майору поліції Максиму Алєксєєву, капітану поліції Євгену Голоті, старшому лейтенанту поліції Станіславу Смірнову, підполковнику поліції Олександру Хомину, капітану поліції Ярославу Лук’яненку, старшому сержанту поліції Андрію Дєєву, старшому лейтенанту поліції Едуарду Казміруку, старшому сержанту поліції Сергію Світликі, старшому сержанту поліції Сергію Голімбієвському та старшому лейтенанту поліції Віталію Новицькому

Про це пише Поліція Миколаївської області.

Кожен учасник забігу вийшов на старт із нагрудним номером із фото та ім’ям загиблого колеги-поліцейського. Дистанцію долали не заради результату чи перемоги, — кожен кілометр забігу став символом вдячності, а кожен крок — нагадуванням, що подвиги полеглих поліцейських у пам’яті, а їхні імена назавжди вписані в історію Національної поліції України.

Продовженням пам’ятних заходів стали змагання з практичної стрільби, участь у яких взяли команди управління КОРД, роти поліції особливого призначення обласного главку поліції, групи оперативного реагування Первомайського районного відділу поліції та управління патрульної поліції. Щодня підрозділи виконують складні та відповідальні службові завдання, а сьогодні зустрілись на стрілецькому рубежі, щоб продемонструвати високий рівень професійної підготовки і водночас вшанувати пам’ять загиблих захисників-поліцейських.

Учасники виконували вправи, що вимагали максимальної концентрації, точності, швидкого прийняття рішень і бездоганного володіння зброєю. Суддівська колегія оцінювала не лише влучність, а й техніку виконання вправ, швидкість проходження дистанцій та дотримання вимог безпеки.

За результатами чесної та напруженої боротьби визначені переможці й призери, які продемонстрували найкращі результати та високий рівень професійної підготовки.

Та все ж цього дня головною була не спортивна першість.

Кожен постріл, як і кожен крок забігу став символом глибокої поваги та вдячності полеглим на війні поліцейським.

Змагання завершилися. Забіг фінішував. Але пам’ять — жива.

Доки звучать їхні імена, доки ми пам’ятаємо їхній подвиг.

Полеглі поліцейські Миколаївщини назавжди залишаються з нами — у строю, в наших серцях, в історії України.